La noche del martes se tiñó de sangre con dos crímenes violentos, entre ellos la primera masacre del 2026, que podrían estar vinculados, según informó la Policía.

A eso de las 11:00 p.m. se registró la primera masacre del año en la carretera PR-5567 interior del barrio Vaga #3, en Morovis, donde agentes encontraron una guagua Hyundai Kona del 2019 incendiada con cuatro cuerpos calcinados, tras recibir una alerta sobre disparos en el área.

Tres cadáveres fueron localizados en el asiento posterior y uno en el baúl. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

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En la escena, los agentes ocuparon casquillos de diferentes calibres.

Minutos antes, a eso de las 10:46 p.m., se reportó un doble asesinato con una guagua quemada en Arecibo, lo que levanta sospechas de un posible vínculo con la masacre.

En el barrio Higuillar, un ciudadano alertó sobre un vehículo incendiado en un solar yermo. Al llegar, las autoridades encontraron una Mitsubishi Outlander color vino del 2005, también incendiada.

Dentro del vehículo había dos cuerpos calcinados: uno en el área del conductor y otro en la parte posterior del asiento. Las víctimas tampoco han sido identificadas.

Además, la Mitsubishi Outlander presentaba impactos de bala.

El Instituto de Ciencias Forenses se encargó del levantamiento, traslado y análisis de los cuerpos en ambos casos, que son investigados por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.

A esta fecha en 2025 se habían registrado tres masacres, en Río Piedras, Ponce y Salinas.