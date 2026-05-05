Una persona resultó herida con un arma blanca y otra resultó herida de bala en medio de un incidente reportado poco antes de las 5:30 de la tarde en la avenida Roberto H. Todd en Santurce.

Según confirmó la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico, en el lugar surgió una pelea entre dos individuos, uno de los cuales atacó al otro con un arma blanca. El incidente ocurrió en presencia de una sargento de la Policía Municipal de San Juan que al ver lo sucedido intentó darle el alto al individuo, y le disparó.

Alegadamente el herido logró escapar de la escena, tras lo que se desarrolló una búsqueda que se ha extendido a los hospitales de la zona.

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