Las autoridades investigaron la muerte de un adulto mayor ocurrida a media mañana de este martes en una residencia localizada en la carretera PR-419 del barrio Naranjo, en Aguada.

De acuerdo con el informe de novedades de la Policía, a las 11:22 a.m., se recibió una llamada en la que notificaba sobre el accidente.

Según narró un familiar a los investigadores, Juan Medina Feliciano, de 73 años, comenzó a sentirse mal de salud y se desplomó hacia el área de las rejas, quedando atrapado.

Al lugar llegaron los paramédicos, quienes certificaron la ausencia de signos vitales.

El agente Juan López Rivera, adscrito a la División de Homicidios y la fiscal Milagros Guntín, investigaron la escena.

La autopsia revelará la causa de la muerte.