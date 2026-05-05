El juez Elmer Rodríguez Díaz, del Tribunal de Bayamón, sentenció este martes a cumplir -al menos- un año en un programa de desvío a Luis Meléndez Pagán y a Suhely Rivera Guzmán, quienes son el padre y la madrastra de una adolescente de 17 años, que los denunció por presuntamente maltratarla.

El programa de desvío en protección de menores, amparado en la Ley 57-2023, es una alternativa judicial que suspende procedimientos contra padres o encargados ante casos de maltrato o negligencia. Ofrece servicios de rehabilitación, orientación y supervisión en lugar de penas de prisión, buscando preservar la unidad familiar.

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Mediante un acuerdo con el Ministerio Público, el cargo de restricción a la libertad fue archivado y solo fueron acusados por cargos de maltrato por negligencia.

Los hechos ocurrieron a principios de este año, en Toa Baja, cuando una adolescente de 17 años logró escapar y denunciar a su familia, tras vivir bajo condiciones de cautiverio, maltrato y negligencia.

Se alegaba que la menor no asistía a la escuela y vivía en condiciones deplorables.