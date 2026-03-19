Los cinco miembros de una familia imputados por presuntamente mantener en cautiverio a una adolescente de 17 años en una residencia en Toa Baja, renunciaron hoy, jueves, a la vista preliminar, por lo que el caso irá directo a juicio.

La jueza Ethel G. Ruiz Fernández, del Tribunal de Bayamón, señaló la lectura de acusación y el inicio del juicio para el 1 de abril a las 10:00 a.m., informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Además, extendió los términos de las órdenes de protección expedidas.

Syhely Rivera Guzmán, de 49 años, madrastra de la menor y el padre de la querellante, Luis E. Meléndez Pagán, de 50 años, enfrentan cargos por maltrato, negligencia y restricción a la libertad agravada.

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Mientras que, a las hijas de la mujer, Richeily y Shilyann Carmona Rivera, de 30 y 27 años, respectivamente, se le radicaron cargos por maltrato de menores y a la hermana de estas, Roselyn, de 24 años, por maltrato de menores y violación a la Ley de Armas.

El alegado patrón de maltrato del que denunció ser víctima la adolescente quedó al descubierto en la tarde del 28 de enero, cuando la menor logró escapar y llegó a un centro comercial donde está ubicada una farmacia, en el barrio Candelaria en Toa Baja, donde pidió ayuda. Un ciudadano llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre la situación por la que atravesaba.

De acuerdo con la querella, la adolescente estuvo viviendo por unos dos años con su padre, madrastra y hermanastras, encerrada en una habitación, la obligaban a hacer sus necesidades fisiológicas en cubos y botellas, con acceso limitado al baño y le restringían los alimentos.

La menor logró escapar y llegó hasta una farmacia donde pidió ayuda, alertando a la Policía.

El Ministerio Público había solicitado que la menor declare mediante circuito cerrado por su bienestar emocional y así evitar confrontaciones.