La gasolinera Gulf, ubicada en la calle Palmer, en Canóvanas, fue escalada durante la madrugada de hoy, martes, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según la información preliminar, la querellante denunció a eso de las 5:23 a.m., que un hombre le ocasionó daños a una ventana de cristal para entrar a la tienda de conveniencia.

El sospechoso se apropió de una cantidad indeterminada de cajetillas de cigarrillos y de $456 en efectivo que se encontraban en la caja registradora.

La perjudicada estimó el valor de la propiedad hurtada, así como los daños ocasionados, en unos $4,076.

La agente Yamilka Natal, refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.