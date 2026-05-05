Tras las rejas por presuntamente tirotear a su pareja en Cidra
La mujer herida fue hallada por policías dentro de su vehículo en un risco.
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La fiscal Kristal Feliciano Vázquez radicó hoy cargos criminales por tentativa de asesinato y apuntar y disparar armas de fuego de la Ley de Armas, a Jaxiel ortiz Rodríguez de 25 años, por un incidente de violencia doméstica ocurrido la madrugada del domingo, 3 de mayo, en Cidra.
El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas determinó causa para arresto y le señaló una fianza de 600,000 la cual no fue prestada.
Surge de la investigación del agente Wilfredo Burgos que, agentes adscritos al cuartel de Cidra llegaron a eso de las 3:29 a.m. al desvío Florencio Berríos, donde observaron que un carro se había accidentado y cayó por un risco.
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Cuando los rescatistas llegaron al kilómetro 0.7 donde estaba el automóvil marca Hyundai Venue, accidentado, se encontraron con una mujer herida de bala en su interior.
La perjudicada de 25 años fue trasladada al hospital. Durante la pesquisa se descubrió que su pareja la había atacado.
Ortiz Rodríguez fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 13 de mayo.