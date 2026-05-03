Una mujer resultó herida de bala mientras conducía un vehículo que posteriormente cayó por una pendiente en la avenida Florencio Berríos, en el kilómetro 0.7 del pueblo de Cidra.

Según informó la Policía, una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 alertó sobre un vehículo accidentado en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el auto descendido por una pendiente y, al inspeccionarlo, se percataron de que en su interior se encontraba la conductora, una mujer que al momento no ha sido identificada, con heridas de bala.

La perjudicada fue atendida en el lugar por paramédicos, quienes le brindaron asistencia inicial, y posteriormente fue transportada a una institución hospitalaria del área para ser evaluada por el médico de turno.

Se desconoce su condición.

El caso fue investigado inicialmente por el agente Luis Rivera del Distrito de Cidra, quien refirió el incidente a la División de Agresiones del CIC de la comandancia de Caguas, donde personal especializado asumió la investigación.