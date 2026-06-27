Un peatón murió atropellado en la mañana de este sábado frente al Tribunal de Primera Instancia en Caguas, informó la Policía.

El conductor permaneció en la escena, se precisó.

Los hechos ocurrieron a eso de las 6:07 a.m. en la carretera PR‑189, a la altura del kilómetro 0.3,

“Según información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9‑1‑1 alertó a la Policía sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre, aún sin identificar (John Doe), quien fue impactado por un vehículo de motor, cuyo conductor se detuvo en el lugar", dice el informe de novedades.

Paramédicos acudieron a la escena y certificaron la muerte.

Agentes de la División de Patrullas Carreteras se encuentran en la escena investigando el incidente. No se informó sobre las condiciones del tráfico en la zona.