Una peatona resultó con heridas de gravedad tras ser atropellada mientras cruzaba por la intersección del expreso Román Baldorioty de Castro (PR-26) con la avenida Monserrate, en Carolina.

De acuerdo con el informe de novedades de la Policía, los hechos se reportaron a las 11:46 de la noche de ayer, domingo, cuando Wanda Rivera Janeiro, de 64 años, cruzaba por un área no designada para peatones y fue impactada por un vehículo marca Mitsubishi Eclipse Cross del año 2019, conducido por Elías López Muriente, de 59 años. Este permaneció en la escena.

A consecuencia del impacto, Rivera Janeiro sufrió heridas de gravedad, por lo que fue atendida por paramédicos y transportada al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde quedó recluida en condición de cuidado.

Al conductor se le realizó la prueba de aliento para detectar alcohol en el organismo, arrojando 0.00%.

El agente Rafael De Jesús, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, investigó el caso en unión a la fiscal Kristia Díaz Pérez, quien ordenó la ocupación del vehículo como parte de la pesquisa.