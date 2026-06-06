La Policía reportó en la madrugada de este sábado una pelea entre mujeres por un estacionamiento en el residencial Luis Lloréns Torres, en Santurce, que terminó con una arrestada y otra tuvo que ser atendida en el hospital.

La “agresión grave”, según la tipificó la Policía, ocurrió a eso de la 1:30 a.m. de este sábado.

“De acuerdo con la información preliminar, una disputa entre dos mujeres relacionada con un espacio de estacionamiento culminó en una agresión y en daños a un vehículo. Una de las mujeres fue arrestada posteriormente por la Policía”, dice el informe policiaco.

Mientras, se señaló que la mujer que resultó herida fue transportada por personal de Emergencias Médicas a una institución hospitalaria para evaluación y posteriormente fue dada de alta.

Se informó que el caso será consultado con el fiscal de turno para la posible radicación de los cargos criminales correspondientes.

El agente Andrés San Emeterio, adscrito al precinto de Calle Loíza y Turística de San Juan, se hizo cargo de la investigación.