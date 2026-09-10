Policías municipales de San Juan investigaron una querella de agresión grave, reportada a eso de las 8:50 de la mañana de hoy, en la calle Luis Izquierdo Mora, antiguo terminal de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), en Río Piedras.

Según informó el querellante, identificado como Mario Peguero, de 59 años, otro chofer de transporte público privado alegadamente lo agredió con un objeto de metal en una discusión por un turno de recogido de pasajeros.

La Oficina de Prensa de la Policía, informó que el perjudicado resultó con golpes en la cabeza, antebrazo izquierdo, espalda y la ceja derecha, por lo que fue transportado en ambulancia a una sala de emergencias. Su condición es estable.

No se informó si el sospechoso está detenido.