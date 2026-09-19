Una pelea entre hermanos, en la que intervinieron los vecinos, terminó con el presunto atacante herido, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 11:15 p.m. de ayer, viernes, en la carretera PR-779, del barrio Palomas, sector El Concho, en Comerío.

El informe de la Policía precisa que “fue recibida una llamada al Distrito indicando de un individuo que portaba un machete. Al llegar al lugar, se observó a un hombre que presentaba heridas abiertas y sangrado. Acto seguido, se entrevisto al querellante que manifestó que su hermano, (cuyo nombre este diario se reservará, ya que no se ha sido acusado), se encontraba profiriéndole palabras soeces y lo amenazó con matarlo. Varios vecinos, al escuchar los gritos, acudieron al lugar y este le ocasionó daños con el machete a la puerta frontal de su residencia. A su vez, el mismo resultó agredido por el vecino, quien alegadamente lo golpeó en el rostro utilizando una botella de cristal”.

“Al momento de la intervención, (el presunto atacante) presentaba varias heridas abiertas en diferentes partes del cuerpo”, añadió la Policía.

El caso se consultó con la fiscal Yolanda Rodríguez, quien instruyó citar al presunto atacante para la posible radicación de cargos.