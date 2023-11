En Puerto Rico se han perpetrado 91 feminicidios íntimos en los últimos siete años y aun cuando falta mes y medio para culminar el 2023, este periodo anual se posiciona como el segundo con más crímenes de esta índole en el término bajo análisis, superado por los casos registrados en el 2018, cuando 23 mujeres fueron asesinadas en incidentes vinculados a la violencia de género.

Tan reciente como en el pasado fin de semana se reportaron dos feminicidios íntimos en Bayamón y Lares en un periodo menor a las 24 horas, lo que elevó la cifra de mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de año a 16.

Las estadísticas evidencian que Puerto Rico registra un alza en feminicidios íntimos, si se compara con los casos registrados en años anteriores. Un feminicidio íntimo se refiere al asesinato de una mujer cometida por un hombre o persona con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo.

Según datos ofrecidos a Primera Hora por Aymée Alvarado, directora de la Unidad de Violencia de Género del Negociado de la Policía, en todo el 2022 se reportaron 15 crímenes de esta categoría; en 2021 fueron 14, en el 2020 se registraron 12 y en el 2019 el total fue de 13.

“Vemos que para el 2018, el año después del huracán María, los feminicidios íntimos fueron 23, mientras que en el 2017 fueron 12″, puntualizó.

Alvarado recordó que antes los casos no se categorizaban como feminicidios íntimos, sino como fatales de violencia doméstica, una dinámica que cambió con la firma en agosto del 2021 de la Ley 40 que reconoce y establece el feminicidio y transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado.

El estatuto, en su sección 3, mandata al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico a que, en colaboración con la Policía, el Departamento de Salud y el Instituto de Ciencias Forenses, establezcan un sistema de compilación y manejo de datos de este tipo asesinatos de mujeres por razón de género, a fin de establecer estrategias y políticas públicas dirigidas a la prevención de esta violencia desde un enfoque salubrista.

Precisamente, la Plataforma de Estadísticas sobre Violencia de Género (https://estadisticas.pr/en/Comite-Pare) reportó hace unos días datos que plasman el escenario actual del problema de feminicidios en Puerto Rico.

Manuel Mangual Martínez, coordinador del sistema de compilación y manejo de datos estadísticos de violencia de género del Comité PARE (Prevención, Apoyo, Rescate y Educación), acotó que en la isla 6 de cada 10 homicidios de mujeres fueron feminicidios, aunque no todos fueron íntimos.

“Una sola muerte es preocupante y no quisiéramos que ocurra ninguna. Pero analizando los datos vemos una tendencia en aumento en feminicidios íntimos para este año. No podemos hacer proyecciones, lo que queremos es que la población esté consciente de lo que ocurre. Es un dato puntual y aun el año no ha culminado”, precisó Mangual Martínez a este diario la semana pasada cuando aún la cifra de asesinatos de mujeres por razón de género no había sobrepasado las cifras del año pasado.

Un dato interesante del análisis que hace el Instituto de Estadísticas a través del programa es que evidencia que los feminicidios íntimos perpetrados con armas de fuego aumentaron de un 77% a un 87% entre el año 2022 y lo que va de 2023.

“De 15 feminicidios íntimos analizados hasta octubre, 13 fueron con armas de fuego”, comentó el estadístico.

Sobre este particular, la teniente Alvarado agregó que de las investigaciones realizadas por la Policía se determinó que “todas las armas de fuego utilizadas fueron legales”, es decir, que los victimarios tenían portación legal de las armas.

Otro asunto que llama la atención es que, a excepción de dos casos, el resto de los feminicidios íntimos fueron perpetrados por la pareja actual de las víctimas. Y solo una de las 16 féminas asesinadas tenía orden de protección.

“También podemos observar que, de los 16 feminicidios íntimos, justamente la mitad, o sea en ocho de los casos, la persona agresora se suicidó”, subrayó Alvarado al agregar que este año la edad de las víctimas fluctúa en el grupo demográfico de 25 a 44 años a diferencia del año anterior cuando la mayoría de las mujeres asesinadas tenían entre 45 a 64 años.

La teniente sostuvo que el 100% de los feminicidios íntimos ocurridos este año están “esclarecidos”, aunque no precisó cuántos llegaron a convicción.

“Sí puedo decirte que todos se encuentran en algún tipo de trámite en los tribunales”, dijo.

Asimismo, detalló que al 31 de octubre se habían registrado en la Unidad de Violencia Doméstica 6,065 incidentes de violencia de género, unos 100 menos que para la misma fecha el año pasado.

“De esos incidentes hay 4,276 que produjeron arresto y de esos 2,474 fueron radicados”, añadió la teniente.

Ante la realidad de que los feminicidios íntimos van en aumento, la teniente Alvarado reiteró que en la Policía de Puerto Rico se modificó el protocolo para atender los casos y se está atendiendo el tema de la violencia de género de acuerdo a la política pública establecida por el gobernador Pedro Pierluisi, quien declaró mediante orden ejecutiva un estado de emergencia debido al aumento de casos de este tipo.

La declaración se firmó en el 2021 y se ha ido extendiendo. En junio el primer ejecutivo anunció una última extensión que está vigente hasta finales de este año y el fin primordial es atender asuntos pendientes como: un programa de reeducación y readiestramiento de personas agresoras, el plan de colaboración municipal y el lanzamiento de dos aplicaciones móviles para el uso de víctimas (una para órdenes de protección y otra para seguimiento desde el teléfono a la plataforma de los Safe Kits.

Urgen visión holística para salvar a víctimas

Una de las preocupaciones latentes entre las organizaciones que socorren a las víctimas de violencia de género es que se atienda a las mujeres con un trato sensible que le permita a las sobrevivientes salir del entorno violento con la garantía de que se atenderán simultáneamente servicios de aspecto psicosocial, económicos, legales y de vivienda.

Así lo plantearon expertos en el panel “Una mirada holística a la violencia de género” presentado por el albergue para mujeres Hogar Ruth.

“La violencia de género es la sombrilla que enmarca todas las violencias de las que somos víctimas por razón de género. En este conversatorio se tocó mucho la violencia doméstica, la agresión sexual, la trata humana que es tan silenciada en nuestro país y pasa todos los días no solo con mujeres inmigrantes sino con mujeres de Puerto Rico en comunidades donde se vive en extrema pobreza. Hogar Ruth ha demostrado durante sus casi 40 años de servicio que atender la violencia de género requiere que se haga desde una mirada holística. Hay que atender las sobrevivientes como un ser humano psicosocial, una mirada amplia para entender cómo se han afectado y analizar con sensibilidad cómo apoyarlas a salir de la crisis”, expresó Lisdel Flores, directora ejecutiva de Hogar Ruth.

La psicóloga (Sally) Quiñones Rodríguez recalcó el hecho de que hay muchas mujeres que experimentan diversas violencias que van desde la doméstica intrafamiliar que puede llevar al feminicidio, así como maltrato emocional, agresión sexual o institucional. También mencionó como tipos de violencia que afectan a mujeres en la isla la de tráfico de personas para explotación sexual y la violencia económica, la cual afecta a las mujeres que no reciben igual paga que los hombres, aun cuando realizan el mismo trabajo.

Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda. La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona. De ser una víctima de violencia de género, llame al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.