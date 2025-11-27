Un accidente de tránsito presuntamente ocasionado por un conductor que sufrió un percance de salud se reportó esta tarde en el kilómetro 12.5 de la carretera PR-152, en Naranjito.

Según la oficina de prensa de la Policía, a eso de la 1:00 p.m. de hoy, jueves, un joven de 20 años conducía un Toyota Avalon, cuando se presume que sufrió un percance de salud mientras transitaba en dirección de Barranquitas hacia Naranjito.

Este perdió el control y dominio del volante invadiendo el carril contrario e impactó de cuatro a cinco vehículos, que viajaban en dirección de Naranjito hacia Barranquitas.

Varias personas resultaron con heridas leves y el conductor del Toyota Avalon fue transportado a una institución hospitalaria en aparente condición delicada.

La agente Adriana Díaz, del precinto de Cedro Arriba, bajo la supervisión de la sargento Melissa González, investigaron el incidente.