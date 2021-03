Aunque las autoridades han tomado medidas para reforzar la presencia policial en zonas turísticas a raíz de recientes incidentes y disturbios que involucran mayormente a turistas, no espere ver arrestos por el uso de trajes de baños que para algunos puedan parecer demasiado pequeños, o por bailar en la calle, incluso si es en la forma que suele llamarse perreo, porque nada de eso es delito.

Así lo dejaron saber tanto el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, como el comisionado de la Policía, coronel Antonio López, luego de una reunión que tuvo lugar hoy en un hotel de Condado con una reducida audiencia de representantes de hoteles y otros negocios, precisamente para abordar la situación de los disturbios con turistas que ha generado toda clase de reacciones entre la población.

Sin embargo, aclararon que sí puede arrestarse a las personas que incurran en delitos como exposición deshonesta, peleas y daños de propiedad, o por no cumplir con las disposiciones de la orden ejecutiva, como puede ser no usar la mascarilla, pero se requiere de la participación ciudadana para alertar y denunciar esas situaciones.

“Hay situaciones que realmente no se está rompiendo la ley y nosotros no podemos tomar ningún tipo de acción. El hecho que tenga un traje de baño, sea el estilo que sea, no está quebrando ninguna ley, por ende nosotros no podemos actuar. Que quizás a algún ciudadano le incomode la manera está vistiendo, pues... pero no está rompiendo la ley”, sostuvo Torres.

“Bailar no es un delito. Es lo que sea delito. Yo puedo detener por alteración a la paz, o si se desprende de su ropa en su totalidad y es exposición deshonesta y se procede a arrestar. Si se rehúsa a usar la mascarilla, ahí hay una multa y la policía toma acción. Pero por bailar perreo en una acera, eso no es delito”, indicó el coronel López.

“Yo no puedo arrestar si no se comete delito. No puedo crear delitos por analogía. Hay una regla de procedimiento criminal en Puerto Rico que me dice a mí policía cómo puedo arrestar”, agregó López, describiendo tres circunstancias para el arresto, “por información y creencia, la persona me llama y por la información que diga, accedo a arrestar a la persona que entiende cometió delito. La otra es delito en presencia del policía, ahí el arresto es inmediato, no hace falta querellante, sí perjudicado. Y la otra es arresto sea por persona civil, guardia de seguridad, que tienen que llevar a la custodia de la policía aquella persona que arrestan”.

“Lo que les pido es que nos den conocimiento a nosotros. Si no hay policía presente, llamen al 9-1-1. Esas llamadas se graban, y no tienen que identificarse. Nos llaman y nos den la oportunidad que la policía llegue y tomar acción”, insistió López.

López agregó que, como parte de las acciones de la Policía, “se está orientando también” a las personas que llegan a Puerto Rico, tomando en cuenta que quizás no conozcan cómo funcionan las cosas aquí, y así llevarlos a que cumplan con las disposiciones de la orden ejecutiva y las leyes. Sostuvo que con el plan que han puesto en vigor han realizado 110 intervenciones, y se emitieron multas, por no usar mascarillas. No detalló cuántos de los multados eran turistas.

En otro asunto relacionado, el jefe policial dijo que, aunque no se está limitando el acceso de tráfico a la zona, sí “estamos manteniendo el control y dirección del tránsito”.

“¿Qué pasa? Ya a eso de las 11:30 de la noche, aquí en el área de Condado vamos a regular la entrada de personas que residan en el lugar, los que estén hospedándose en hoteles, empleados, cualquier persona que vaya a dar otro servicio de primer respondedor. Eso es lo que vamos a hacer. Porque a las 12:00 de la noche se supone que esté todo el mundo en su casa. A las 11:00 de la noche se supone que todos los negocios cierren, por la orden ejecutiva, y la vamos a hacer cumplir”, detalló López, agregando que eso se mantendría “indefinidamente”.

En cuanto a la reunión como tal, el comisionado Torre aseguró que “realmente estamos complacidos con la participación. Nosotros como equipo de trabajo logramos una coordinación, logramos intercambiar inteligencia y logramos intercambiar números para ser más proactivos con las diferentes situaciones”.

Indicó que logró “comunicación” con los asistentes para trabajar con “la inteligencia que nos proveen” y establecer “puntos de contacto” con jefes de seguridad de los hoteles y establecimientos comerciales, y así “poder ser más efectivos cuando vamos a las escenas”.

Por su parte, el director de la Compañía de Turismo, Carlos Mercado, resaltó que han reforzado las campañas de orientación a los turistas, para que “no puedan tener ningún tipo de excusa al momento que se interviene con ellos. Eso es bien importante, porque no puede haber un elemento de que no me dijeron, no me orientaron, no sabía”. Agregó que están informando en vallas publicitarias, otros medios electrónicos y en más de 40 puntos en el aeropuerto donde se les orienta sobre uso de mascarilla, distanciamiento y el toque de queda.

A pesar de las palabras de optimismo de los directivos de agencias, con respecto a la reunión, la realidad es que la participación en la reunión de parte de los grupos invitados a la misma, entiéndase hoteles, comercios, negocios, comunidades, no superó las quince personas. De hecho, la mesa presidencial parecía tener más persona que la audiencia.

Primera Hora intentó conocer el parecer de algunos de los comerciantes que participaron del encuentro, pero ninguno de los abordados quiso hacer comentarios.

“Nosotros estamos aquí. Nosotros convocamos la reunión y nosotros atendimos a los que pudieron llegar. Obviamente hay algunos que tienen sus agendas y sus negocios que atender. Pero los que estuvimos aquí, los atendimos y llegamos a trabajar coordinadamente”, se limitó a decir el secretario de Seguridad Pública sobre la limitada asistencia a la reunión.