Perro muerde a niña de 6 años en la cara en San Sebastián
El animal se encontraba amarrado.
Una menor de seis años fue atacada ayer, viernes, por una perro de la raza Pastor alemán que se encontraba amarrado, informó la Policía.
El incidente, catalogado por la Uniformada como “desgraciado”, ocurrió a eso de la 1:00 p.m., en el sector La 21, barrio Hoyamala de San Sebastián, en una residencia de un familiar de la menor de edad.
“La querellante Miarelys Fuentes, informó a la Policía que, mientras se encontraba compartiendo en la residencia de un familiar, su hija de 6 años se acercó a un can de raza Pastor alemán, el cual se encontraba debidamente amarrado. En ese momento, el animal la atacó en el área del rostro específicamente en la frente”, detalla el informe de novedades.
La menor fue transportada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento del municipio, donde la doctora de turno identificó heridas abiertas.
Se informó que la paciente fue referida y trasladada en condición estable a un hospital del área metropolitana.
Tras reportarse el caso, se le notificó al agente Iván Martínez, coordinador de la Ley 154 (Ley para el bienestar y la Protección de los Animales), quien indicó que el can permanecerá en el hogar bajo observación por un periodo aproximado de 10 días. Además, se realizaron gestiones con el Departamento de Salud para una inspección y se notificó al Departamento la Familia.
El agente Miguel O. Morales Rosa, del Distrito de San Sebastián, investigó el incidente, supervisado por el teniente Héctor Mercado Robles.