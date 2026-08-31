Policías municipales de San Juan investigaron un incidente desgraciado, reportado en horas de la mañana de hoy, lunes, en la calle Guipúzcoa, en Hato Rey, donde un hombre fue mordido por un perro.

Según informó el querellante, de 44 años, mientras recogía unos escombros que estaban pegados a la pared un perro sacó el hocico por la reja y le mordió el brazo izquierdo.

Al verificar con la dueña del animal se constató que la mascota no tenía sus vacunas al día por lo que esta fue orientada y citada para el 14 de septiembre donde deberá mostrar evidencia de que vacunó al perro cuya raza no se reveló.

El perjudicado no requirió ser transportado a ningún hospital y su condición es estable.

El policía municipal Ryan Álvarez investigó la querella.