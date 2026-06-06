Una persecución policiaca contra unos individuos que transitaban en un auto robado terminó en un “carjaking” en Toa Alta, informó la Policía.

El incidente se registró a eso de las 9:29 a.m. de este sábado.

El informe policiaco indica que “dos hombres que transitaban por esta vía de rodaje, (la carretera PR-861), en una guagua Toyota Tundra, color roja, del año 2004, reportada hurtada mediante “carjacking” en el municipio de Comerío, se toparon con policías municipales de esta jurisdicción, que, al intervenir con estos sospechosos, recibieron varios disparos, los cuales repelieron".

Se informó que los maleantes abandonaron la guagua Tundra. Pero, “mediante intimidación con arma de fuego”, lograron quitarle a un conductor que se encontraba en la estación de gasolina American, localizada en la mencionada carretera, una guagua Toyota Sequoia, color blanca, del año 2004 (tab. FXL957).

Los hombres lograron huir en este nuevo vehículo hurtado.

La agente Lugo, adscrita al distrito de Toa Alta, investigó la escena de manera preliminar.