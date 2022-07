El exbaloncelista Joé Piculín Ortiz acudió anoche a las redes sociales para emitir unas declaraciones luego de que una jueza determinara causa para arresto en su contra por violaciones a la Ley de Armas y por daños a propiedad, luego que una persona denunciara que este le apuntó con un arma y que ocasionara daños a su vehículo, en hechos ocurridos frente a la pizzería del exbaloncelista en La Parguera, en Lajas.

“Como es de conocimiento púbico y ha trascendido en los medios de comunicación, se radicaron cargos y se encontró causa para juicio por un incidente ocurrido en el estacionamiento de mi negocio en La Parguera, Lajas”, comenzó diciendo Ortiz en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

“Dichas alegaciones están siendo atendodas por mi representación legal quienes me han indicado que no debo hacer o emitir comentarios para no afectar la investigación en curso”, siguió diciendo.

Asimismo, el exmiembro de la Selección Nacional de Baloncesto pidió espacio para él y su familia al mismo tiempo que agradeció el apoyo y prepcupación por parte de lo que describió como buenos amigos.

Ortiz enfrenta cargos por violación al Art. 6.06 de la Ley de Armas (Portación y uso de arma blanca) y por el Art. 198 del Código Penal (Daños agravados).

La jueza no encontró causa para arresto por los artículos 6.05 de la Ley de Armas (transportación o uso de armas de fuego sin licencia en modalidad neumática) y por el artículo 177 del Código Penal (amenazas).

La jueza fijó una fianza de $5,000 contra Ortiz y la vista preliminar fue pautada para el 22 de julio.

Según informes preliminares diseminados por la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía, los hechos se reportaron a eso de la 1:30 a.m. del lunes lunes, frente a su negocio Vintage Pizza, en La Parguera, en Lajas, donde José Vargas Dominicci, de 23 años, vecino de Yauco, alega que mientras se encontraba junto a un joven de 18 años, presuntamente Ortiz les apuntó con una pistola negra y le ocasionó daños con un marrón de goma a su Jeep Wrangler, color anaranjado, modelo del 2019.

Surge de la investigación, que a esa hora el joven detuvo la patrulla donde estaba el agente Rodríguez Valentín para pedir ayuda luego de que el comerciante se molestara porque estacionaron el vehículo en el perímetro de su negocio a pesar de que la misma se considera una vía pública.

Los daños fueron estimados en unos $500.