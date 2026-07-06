Cargos por maltrato a personas de edad avanzada, utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y tarjetas de débito y apropiación ilegal agravada, contra Angélica M. Andújar Crespo, de 23 años y vecina de San Lorenzo.

Una adulta mayor radicó una querella denunciando que el 9 de junio, la imputada entró a su residencia tras brindarle transportación a una cita médica a través de una compañía privada.

Al llegar a la casa, Andújar Crespo le solicitó una botella de agua, momento en el que se presume que extrajo de su cartera un tarjetero con identificaciones, tarjetas de débito y crédito. Luego se marchó del lugar.

Angélica M. Andújar Crespo, enfrenta cargos por maltrato a personas de edad avanzada, utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y tarjetas de débito y apropiación ilegal agravada. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Keishla Torres, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $9,000, la cual no prestó, siendo fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.