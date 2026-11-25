Un conductor perdió el control del volante, invadió el carril contrario e impactó de frente otro automóvil durante la mañana de este miércoles en la carretera PR-927, frente al hogar de ancianos House of Love, en Humacao.

Según informó la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente de carácter grave. Las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo aún se encuentran bajo investigación.

Paramédicos brindan asistencia a las personas perjudicadas. Debido a los golpes y traumas recibidos, una de ellas será trasladada a un hospital del área metropolitana para recibir tratamiento médico.

Agentes de la Policía Municipal de Humacao y personal de Manejo de Emergencias permanecen en la escena atendiendo la situación.

Las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas, reducir la velocidad y mantenerse atentos a las instrucciones del personal que se encuentra en el lugar.