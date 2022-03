La decisión de la jueza federal a cargo de la quiebra criolla, Laura Taylor Swain, de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le tendrá que pagar $167.3 millones a la empresa que comenzó los trabajos para levantar la red eléctrica tras el devastador paso del huracán María, Whitefish Energy, no impactará el bolsillo del consumidor, según afirmó este jueves el gobernador Pedro Pierluisi.

El mandatario señaló que los fondos ya estaban separados para realizar ese pago, por lo que no se tendría que solicitar algún aumento en el costo de la energía eléctrica para lograr acumular el dinero.

“Eso ya está básicamente vislumbrado y presupuestado”, expresó el primer ejecutivo, tras participar de un foro del Grupo Unido de Importadores de Automóviles, que se realizó en Vivo Beach Club, en Isla Verde.

“Eso era un litigio en curso, ya eso se había reseñado en los medios, así que eso no va a tener mayor impacto. Eso es una decisión del tribunal. Son disputas legales de si se rindieron los servicios o no y si se debe o no, y el tribunal resolvió eso”, agregó.

Pierluisi insistió en que los fondos para pagar los $167.3 millones están. No dijo si saldrían de partidas federales concedidas por el Congreso de los Estados Unidos tras el embate de María.