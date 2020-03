El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, criticó este martes el manejo que ha dado el gobierno a la amenaza que representa el coronavirus COVID-19 porque abona a la poca credibilidad que en estos momentos tiene el pueblo con la gestión del Estado.

“Lo que he visto es falta de transparencia, improvisación… un paso para adelante, un paso para atrás. Ya lo que para mí se cae de la mata es que ya deben tener un único centro hospitalario donde irían todos los casos de posible contagio de esta condición y donde se tratarían a estas personas porque no debe ser que personas que pueden tener esta condición anden transitando por toda la isla o yendo a cuanto hospital podamos tener. Que se enfoquen en eso”, afirmó Pierluisi ser el orador invitado ante el Club Rotario de San Juan.

Pierluisi reconoció que el gobierno ha lidiado con “momentos difíciles” como los terremotos que sacudieron el sur de la isla y más reciente la posibilidad de que se registren personas infectadas con el coronavirus.

“Pero tienes que darle el frente a las cosas con mucha credibilidad, con mucho aplomo, dándole confianza al pueblo y no puedes estar un día diciendo una cosa y otro día otra. Y entonces de repente, no hay ningún problema. Al otro día, sí puede ser que lo hay. Vamos a ver qué hacemos. No había ni protocolos al principio. Ahora los tenemos”, sentenció.

“Hay que se consecuente. hay que ser consistente. hay que ser claro, transparente Veo que allá afuera en la calle hay mucha incertidumbre. hay mucha preocupación y le corresponde a los líderes en el gobierno inspirar tranquilidad y sosiego. Actuar como buenos padres de familia y no meramente estar llevando a cabo conferencias de prensa para decir nada”, continuó.

El protocolo del gobierno establece que cualquier personas con síntomas asociados a Covi-19 deberá a acudir a la sala de emergencia de cualquier hospital. En caso de que se reporte una propagación masiva del virus, el Departamento de Salud tiene identificada una instalación médica identificada que en caso de brote sería usada para atender a todos los pacientes.

Una turista italiana que el domingo desembarcó del crucero Costa Luminosa con posibles síntomas de coronavirus fue hospitalizada en el Hospital Ashford, junto a sus esposo. Ya se han registrado cuatro casos sospechosos, uno de ellos en el hospital Auxilio Mutuo y otro en esta recluido en el Mayagüez Medical Center.

Cuando comenzaron a registrarse contagios con coronavirus fuera de China, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, dijo que el riesgo de que la enfermedad llegara a la isla era bajo porque no había vuelos directos desde China. Posteriormente, se reportó un enfermó con coronavirus en República Dominicana.