El gobernador Pedro Pierluisi afirmó hoy que no espera que ocurra una manifestación de ausencias masivas de efectivos de la Policía para el próximo fin de semana, tal como se ha rumorado que pueda ocurrir.

“Mi expectativa es que la inmensa mayoría de los policías, por no decir todos, van a rendir su labor en el fin de semana”, afirmó, en tono confiado, durante una conferencia de prensa para anunciar un plan para atender la crisis de desperdicios en la Isla.

Hace varios días lleva corriendo por redes sociales un presunto acuerdo entre un sinnúmero de policías para no asistir a laborar durante viernes, sábado y domingo, y cargar esas ausencias a licencia por enfermedad, en lo que sería una manifestación para denunciar las pobres condiciones laborales que viven a diario.

No obstante, Pierluisi descartó que hubiera “una acción concertada” para un paro de policías el próximo fin de semana, que incluye la tradicional celebración de Halloween, aunque admitió que “ha habido unos policías que han expresado que tienen unos reclamos y que tienen deseos de protestar por vía de un posible paro”.

“Pero en realidad los propios líderes gremiales indicaron que eso no procede en ley. Y el propio comisionado (de la Policía, Antonio López Figueroa) también lo dijo”, comentó.

“Siempre van a haber excepciones. Siempre podrá haber alguien que, como se ha dicho en los medios, pues se reporta que está y que enfermo, supuestamente, y no lo está. Pero bueno, hay que tener cuidado de hacer ese tipo de cosas, porque hay unas reglas y hay unos procesos”, agregó.

Comentó que ya el comisionado de la Policía había informado que se habían suspendido las vacaciones y licencias por enfermedad, “salvo que realmente medie una emergencia médica o algo por el estilo”, para este fin de semana, “precisamente porque es un fin de semana en el que es importante que haya buena prevención policiaca”.

“Así que lo que vislumbro es que aquí todo va a correr normal. Puede haber excepciones, pero la inmensa mayoría de los oficiales de ley y orden van a estar ahí”, reiteró, agregando que los agentes “saben, saben que esta administración ha sido bien responsiva a la Policía y que lo voy a seguir siendo”.

Agregó que en la reunión que tuvo el fin de semana con líderes de gremios policiales, “hice unos compromisos en términos generales”, entre ellos atender su reclamo para que se cambie la regla para el retiro mandatorio a los 58 años.

“En principio, sujeto a que cumpla con la ley, lo que determiné y le pedí al comisionado, es que permita que los policías puedan laborar hasta los 62 años. Ellos piden eso porque están en espera de mejorar su retiro, su expectativa de un retiro digno. Entonces, en lo que eso se da, porque, obviamente, se cae de la mata de que ahora mismo en medio de esta quiebra, y luego de las decisiones que ha tomado la Junta (de Supervisión Fiscal), ese retiro digno no se puede materializar inmediatamente, por eso es que me piden que extendamos el tiempo que los policías pueden seguir laborando”, comentó.

Agregó que otro tema “que salió a relucir” es que hay policías retirados que no tienen seguro médico, toda vez que no cotizaron al Seguro Social y no cuentan con Medicare. Prometió hacer los estudios financieros necesarios para buscar la forma de integrarlos a la tarjeta de salud del gobierno y así no estuvieran desprotegidos.