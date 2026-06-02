Agentes adscritos al precinto de Carolina Norte y Oeste, investigaron esta mañana una querella de robo en la farmacia Walgreens, localizada en la avenida Roberto Sánchez Vilella, en ese municipio.

Según informó el querellante, quien labora como asistente de gerente, un hombre entró a la tienda y se apropió de mercancía, valorada en $292.97.

Al percatarse, que iba a salir sin pagar, se intervino con él para detenerlo. En ese momento, le mostró una cuchilla y lo amenazó para que abriera el paso.

La oficina de prensa de la Policía detalló que la mercancía robada fue descrita como un andador (Knee Walkers), un inodor portátil (Walgreens Bed Side Toilet) y un inhalador (Vicks Thersteam Inhaler).

Posteriormente, el sospechoso huyó del lugar sin causarle daño físico a nadie.

Este fue descrito como de tez negra, delgado y alto, que vestía camisilla blanca, pantalón de mahón azul, un pañuelo en la cabeza y tenis color crema y blanco.

El agente Josué Benítez, del Precinto de Carolina Norte y Oeste, investigó.