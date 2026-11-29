Los restaurantes de comida rápida Burger King localizados en las avenidas Román Baldorioty de Castro, en Santurce, y José Celso Barbosa, en Hato Rey fueron asaltadas esta madrugada por un enmascarado.

El caso más reciente ocurrió a las 6:24 a.m. en el negocio de Santurce, donde un enmascarado vestido con ropa oscura y con guantes negros, intimidó a una empleada y le exigió que le echara el dinero de la caja registradora en una bolsa blanca.

El sospechoso logró apropiarse de aproximadamente $200 en efectivo, correspondientes al fondo de caja registradora, y posteriormente abandonó el lugar.

La otra querella se reportó a las 5:00 a.m. en el local de Hato Rey, donde llegó un hombre armado y le exigió a otra cajera que entregara el dinero de la caja registradora. El sospechoso huyó con $86.84 de dos cajas registradoras.

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El asaltante vestía un abrigo negro marca Nike, mahón azul, zapatos negros, guantes grises y un pasamontañas negro. Este abandonó el lugar a bordo de una motora.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y no se descarta que se trate del mismo asaltante.

No se reportaron heridos.