Una adulta mayor fue víctima de un robo durante la tarde de ayer mientras esperaba la guagua la estación de la terminal Piñero de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) en la estación del Tren Urbano en Hato Rey.

Según la información preliminar suministrada por la querellante, de 79 años, mientras se encontraba sentada en uno de los bancos un hombre se le acercó y le arrebató del cuello dos collares en oro.

Las prendas fueron valoradas en aproximadamente $450.

Personal de la División de Servicios Técnicos trabajó la escena.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.