Pillo sorprende a octogenario mientras dormía en el balcón
Lo agredió antes de llevarle su cartera.
Un hombre de 82 años, que se quedó dormido en el balcón de su hogar, fue sorprendido por un maleante que lo agredió y le arrebató la cartera, informó la Policía.
Los hechos ocurrieron el pasado 1 de enero a eso de las 7:30 p.m. en la casa del adulto mayor, localizada en el barrio Campo Rico de Canóvanas. Sin embargo, no fueron notificados a la Policía hasta ayer, viernes, a eso de las 3:00 p.m.
Según la Policía, “un hombre de 82 años informó que, en horas de la noche del 1 de enero, aproximadamente a las 7:30 p.m., se encontraba dormido en el balcón de su residencia cuando una persona logró acceso al lugar, lo agredió y le arrebató su cartera, apropiándose de $200 en efectivo”.
La Policía no informó la condición de salud del octogenario.
El agente Bryan Herrera, adscrito al distrito de Canóvanas, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Carolina.