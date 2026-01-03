Un hombre de 82 años, que se quedó dormido en el balcón de su hogar, fue sorprendido por un maleante que lo agredió y le arrebató la cartera, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de enero a eso de las 7:30 p.m. en la casa del adulto mayor, localizada en el barrio Campo Rico de Canóvanas. Sin embargo, no fueron notificados a la Policía hasta ayer, viernes, a eso de las 3:00 p.m.

Según la Policía, “un hombre de 82 años informó que, en horas de la noche del 1 de enero, aproximadamente a las 7:30 p.m., se encontraba dormido en el balcón de su residencia cuando una persona logró acceso al lugar, lo agredió y le arrebató su cartera, apropiándose de $200 en efectivo”.

La Policía no informó la condición de salud del octogenario.

El agente Bryan Herrera, adscrito al distrito de Canóvanas, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Carolina.