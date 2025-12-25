Una residencia ubicada en la carretera PR-149 interior del sector Cuchilla en el barrio Campamento, en Ciales, fue escalada durante la Nochebuena, hurtando dinero, prendas, equipo electrónico y armas de fuego.

El querellante le informó a la Policía, alguien forzó una ventana de seguridad en parte posterior de la casa, logrado acceso al interior donde se apropiaron ilegalmente de $1,500 en efectivo, prendas en oro valoradas en aproximadamente $16,000, dos computadoras portátiles y una caja de seguridad, la cual contenía en su interior una libreta de cheques a nombre de Agro Genera y $6,000 adicionales.

Además, hurtaron dos armas de fuego, descritas como un revólver marca Ruger, modelo GP-100, y una pistola Smith & Wesson, modelo 59066 y dos juegos de llaves.

Los ladrones huyeron en una guagua marca Toyota RAV4, color gris, del año 2013 y con la tablilla IGI-446, el cual se encontraba estacionado frente a la residencia.

La agente Brenda Delgado Rosado, adscrita al distrito de Ciales, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo.