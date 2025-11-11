La Cooperativa de Ahorro y Crédito Haticoop, ubicada en el kilómetro 9.7 de la carretera PR-129 del barrio Campo Alegre en Hatillo, fue escalada esta madrugada, según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La querella se reportó a las 2:54 a.m. de hoy, martes, luego de que se percataran de que alguien forzó y le causó daños a la puerta principal de la cooperativa.

Hasta el momento se establece que no lograron apropiarse de dinero ni de otra propiedad.

La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo continuaran con la pesquisa.