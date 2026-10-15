Un ciudadano de 69 años fue víctima de un robo domiciliario en la madrugada de hoy, jueves, en el kilómetro 1.3 de la carretera PR-492, del barrio Capáez, en Hatillo.

Según narró el perjudicado, una o más personas armadas entraron por una ventana de su residencia y llegaron hasta su habitación donde mediante amenaza e intimidación, se apropiaron solo de un teléfono celular.

Luego se marcharon del lugar sin ocasionarle daño físico.

Al momento, no se han realizado arrestos relacionados con estos hechos.

El agente José Cabrera García, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, se hizo cargo de la pesquisa.