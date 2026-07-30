El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga el robo de mercancía de un camión en marcha en un tramo de la carretera PR-3, en ese municipio.

Los hechos fueron reportados a las 3:54 de la madrugada de hoy, en los predios del área de carga de la tienda Ross en el centro comercial Los Colobos, en Carolina.

Según el querellante mientras encontraba estacionado esperando para descargar la mercancía del contenedor cuando un supervisor abrió los el seguro, acto seguido, se percató que un enmascarado con un pasamontaña color negr, se acercó a la parte posterior y escuchó que abrió las puertas.

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Al percatarse de que se trataba de un intento de robo, comenzó la marcha del vehículo pesado, un automóvil marca Mazda y color vino, se le atravesó al frente para detenerlo y este lo evadió.

Decidió dirigirse hacia la comandancia de área de Carolina para pedir ayuda. No obstante, al mirar por el espejo retrovisor pudo ver que se le estaba cayendo la mercancía y una persona la recogía y la echaba en el vehículo vino.

No se sabe el valor de la propiedad robada.