Policías Municipales de Carolina investigaron un escalamiento reportado en horas de la madrugada de hoy, miércoles, en el colmado Pepín América, ubicado en la avenida Pontezuela, en ese municipio.

Según el querellante, alguien le ocasionó daños a la puerta frontal del establecimiento utilizando un vehículo de motor para poder entrar.

Los escaladores huyeron con se apropiaron de varios cartones de cigarrillos, dos cajas registradoras y $3,074.00 en efectivo.

Además, vandalizaron seis máquinas tragamonedas.

La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, continuará con la pesquisa.