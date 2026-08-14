Una residencia ubicada en la calle Eider de la urbanización Country Club, en Río Piedras, fue escalada anoche para robar miles de dólares en efectivo.

Según informó el querellante, al regresar a su residencia a eso de las 11:00 p.m. de ayer, jueves, se percató que una de las ventanas había sido forzada.

Al verificar sus pertenencias, manifestó que le habían hurtado un sobre que contenía $27,000 en efectivo, en billetes de $100.

El querellante indicó que el dinero era producto de trabajos de reparación de techos.

El agente Jordan Silva, adscrito al precinto antes mencionado, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan.