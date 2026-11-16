El Colegio Nuestra Señora del Rosario, ubicado en la urbanización Valencia, en Bayamón, fue escalado, según la querella radicada hoy, lunes.

Surge de la pesquisa preliminar, que alguien ocasionó daños a una ventana de aluminio del salón comedor y obtuvo acceso al interior, de donde se apropió de 100 bandejas de aluminio para alimentos, un carrito de carga y dos balanzas para alimentos.

Además, del área del techo se sustrajo una antena parabólica, así como cables de internet, electricidad, antena y telefonía.

El valor de la propiedad hurtada fue estimado en $2,400.

También ocasionaron daños a dos lavamanos, una puerta de cristal, un tubo de desagüe de aluminio y al techo de zinc de la entrada principal.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para continuar con la investigación.