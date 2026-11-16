Pillos se llevan hasta las bandejas del comedor de un colegio en Bayamón
Los escaladores también se llevaron la antena parabólica del techo.
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El Colegio Nuestra Señora del Rosario, ubicado en la urbanización Valencia, en Bayamón, fue escalado, según la querella radicada hoy, lunes.
Surge de la pesquisa preliminar, que alguien ocasionó daños a una ventana de aluminio del salón comedor y obtuvo acceso al interior, de donde se apropió de 100 bandejas de aluminio para alimentos, un carrito de carga y dos balanzas para alimentos.
Además, del área del techo se sustrajo una antena parabólica, así como cables de internet, electricidad, antena y telefonía.
El valor de la propiedad hurtada fue estimado en $2,400.
También ocasionaron daños a dos lavamanos, una puerta de cristal, un tubo de desagüe de aluminio y al techo de zinc de la entrada principal.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para continuar con la investigación.