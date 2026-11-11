La estación de gasolina TotalEnergies, situada en el kilómetro 87.5 de la carretera PR-1, en el barrio Coco Viejo, en Salinas, fue escalada esta madrugada, según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

A eso de las 2:45 a. m., se recibió una alerta del sistema de alarmas ADT sobre un posible escalamiento en el negocio.

Los policías que llegaron al lugar para responder a la querella encontraron que la puerta principal había sido forzada.

Además, observaron varias máquinas de juegos de azar con daños para extraer el dinero en efectivo, cuya cuantía se desconoce y de una caja de seguridad de la compañía Ranger American que contenía $7,253 en efectivo.

Los escaladores huyeron con el sistem de las cámaras de seguridad.

El caso fue referido a la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (REPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama.