Piloto de avioneta realiza exitoso aterrizaje forzozo en finca de Vega Baja
No se reportaron heridos.
PUBLICIDAD
El piloto de una avioneta realizó con éxito un aterrizaje forzozo esta mañana en la finca Fantauzzi, que es un terreno agrícola y ganadero localizado en la intersección de las carreteras PR-689 y PR-2 del sector Cabo Caribe en Vega Baja.
De acuerdo con los informes preliminares, las autoridades fueron alertadas a las 7:53 a.m. de hoy, miércoles, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, tras el aterrizaje realizado por el piloto tras perder la hélice que es la pieza que hace girar el motor.
La avioneta Cesna Skyhawk 172 del año 1979, salió del aeropuerto Fernando Ribas Dominicci, en San Juan y aterrizó a las 7:38 a.m. en el terreno.
El único tripulante era el piloto el cual resultó ileso.
Además de la Policía, se movilizaron a la escena rescatistas y personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, como es de rigor.