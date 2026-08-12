( Suministrada por la Policía )

El piloto de una avioneta realizó con éxito un aterrizaje forzozo esta mañana en la finca Fantauzzi, que es un terreno agrícola y ganadero localizado en la intersección de las carreteras PR-689 y PR-2 del sector Cabo Caribe en Vega Baja.

De acuerdo con los informes preliminares, las autoridades fueron alertadas a las 7:53 a.m. de hoy, miércoles, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, tras el aterrizaje realizado por el piloto tras perder la hélice que es la pieza que hace girar el motor.

El piloto de una avioneta Cesna realizó un aterrizaje forzozo en una finca en Vega Baja, tras desprenderse la hélice. ( Suministrada por la Polic )

La avioneta Cesna Skyhawk 172 del año 1979, salió del aeropuerto Fernando Ribas Dominicci, en San Juan y aterrizó a las 7:38 a.m. en el terreno.

El único tripulante era el piloto el cual resultó ileso.

Las autoridades informaron que no se reportaron heridos tras el aterrizaje forzozo de una aviolenta en una finca en Vega Baja. ( Suministrada por la Policía )

Además de la Policía, se movilizaron a la escena rescatistas y personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, como es de rigor.