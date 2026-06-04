Un pistolero asaltó anoche a una conductora para robarle su vehículo en el estacionamiento del restaurante de comida rápida McDonald’s, localizado en la carretera PR-174 en Bayamón.

El “carjacking” se reportó a las 8:36 p.m. de ayer, miércoles, cuando la conductora estacionó su vehículo y cerrarlo escuchó a un hombre que le dijo que le entregara las llaves. Al virarse observó que asaltante le estaba apuntando con un arma de fuego.

El delincuente huyó en su guagua marca Hyundai Tucson, color blanco, del año 2022 y con la tablilla JXS-783.

Más tarde, el vehículo fue recuperado por un policía municipal, en una calle posterior al condominio Torres del Parque en Bayamón.

El caso fue referido al CIC de Bayamón para continuar con la pesquisa.