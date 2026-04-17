La gasolinera Mobil 1 localizada en la avenida Emérito Estrada, en San Sebastián, fue asaltada anoche, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según le narró a los investigadores la empleada de la estación, a eso de las 9:30 p.m. de ayer, jueves, mientras se encontraba dentro de la cabina se acercó un hombre cargando una mochila color negro, de dónde sacó un arma de fuego y mediante amenaza e intimidación la despojó de $1,264 en efectivo.

El asaltante se marchó del lugar con rumbo desconocido.

No se reportaron heridos.

El agente Aníbal Núñez, adscrito al Distrito de San Sebastián, investigó preliminarmente la querella y refirió el caso al agente Eloy Scharon, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.