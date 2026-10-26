Un ciudadano de 63 años presenció el robo de su motora esta madrugada, en el sector Villa Josco, barrio Galateo, en Toa Alta.

Según la Oficina de Prensa de la Policía, el querellante le indicó a los investigadores que se encontraba en su residencia cuando escuchó que prendieron su motora marca Taizhou, modelo ZN150, del año 2021, color negro y con la tablilla 284920M.

Al salir de su hogar, observó a tres hombres que tenían el rostro pintado de blanco. Uno de ellos, le apuntó con un arma de fuego desde el portón de la residencia y huyeron en su motora.

El perjudicado resultó ileso.

La querella fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.