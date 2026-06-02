Una motociclista fue asaltada esta madrugada en la calle José De Diego frente a una tienda de venta de teléfonos celulares, en Río Piedras.

La perjudicada, de 52 años, narró que a eso de las 5:00 a.m. de hoy, martes, que dos hombres portando armas de fuego y mediante amenaza e intimidación, la despojaron de la motora Taizhou Qianxin Tank-200, año 2024, color negro y con la tablilla 304826M.

Los asaltantes abandonaron el lugar sin causarle daño físico a la querellante.

La agente Sugeidy Pérez, del Precinto de Río Piedras, investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Robo del CIC de San Juan.