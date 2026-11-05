Las autoridades investigaron un incidente de agresión grave contra turistas reportado a eso de las 11:24 de la noche de ayer, miércoles, en la carretera PR-188, frente al residencial Yuquiyú, en Loíza.

Al llegar a la escena, los agentes se encontraron con un hombre y una mujer, ambos residentes del estado de Connecticut, quienes narraron que mientras se encontraban alimentando a varios perros callejeros fueron sorprendidos por tres pistoleros que les realizaron varios disparos.

Como resultado del incidente, una guagua Ford Bronco, color negro, en cuyo interior se encontraban ambas personas, recibió dos impactos de bala en el lado izquierdo.

Ninguno de los ocupantes resultó herido.

El agente Rafael Muñoz, adscrito al Precinto de Loíza, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.