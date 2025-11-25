Un robo, mediante el método de “carjacking”, se reportó esta madrugada en la calle Padre Rexach, en Arecibo, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La querellante, de 38 años, informó a los investigadores que a eso de las 5:10 a.m., mientras se encontraba junto a un amigo en su guagua marca Jeep Renegade Latitude, color gris claro, del año 2019 y con tablilla JJG-124, se estacionó a su lado un vehículo color oscuro.

Acto seguido, se bajaron tres delincuentes, uno portando un arma larga y otro una pistola y mediante amenaza e intimidación los despojaron de la guagua y se llevaron su cartera con documentos personales y un bulto.

Los perjudicados resultaron ilesos.

La pesquisa está a cargo de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.