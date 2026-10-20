Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto Carolina Norte, investigaron un asalto a mano armada en modalidad de “carjacking” ocurrido a eso de las 5:42 de la madrugada de hoy, martes, en la urbanización Country Club, en Carolina.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente. Al llegar al lugar, el querellante informó que tres individuos, mediante amenaza e intimidación con armas de fuego, lo despojaron de una guagua marca Dodge RAM 2500 Laramie, color rojo, del año 2020 y con la tablilla 1059934.

Como seña particular el vehículo hurtado tiene una calcomanía de color verde, cuya descripción no fue especificada ni tampoco el lugar donde está pegada.

Al momento, no se reportaron personas heridas como resultado de estos hechos.

El agente Orlando Rosario del Precinto Carolina Norte realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.