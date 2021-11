Desde un asesinato incitado por celos, hasta otros por conexiones criminales son investigados por el Negociado de la Policía de Puerto Rico tras registrarse 12 crímenes entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

“Hay una variedad (de razones) en los 12 casos”, indicó el teniente coronel Carlos H. Burgos, comisionado auxiliar de operaciones especial del Negociado de la Policía, en entrevista con Primera Hora.

Todas las personas asesinadas eran hombres. El de menor edad tenía 23 años, mientras el de mayor edad tenía 65.

Burgos resaltó que le llamó la atención el hecho de que gran parte de los crímenes ocurrieron en los predios o cerca de establecimientos de venta de bebidas alcohólicas.

“No puedo decir que es un patrón, pero sí nos ha llamado la atención que de los 12, siete se relacionen con negocios de venta y bebidas”, manifestó.

Los crímenes que ocurrieron frente o cerca de establecimientos de comida incluyeron el doble asesinato de la noche del sábado en la carretera PR-193 Luquillo, donde fallecieron José Pacheco García, de 50 años, y Pablo Enrique Delgado, de 37 años, tras ser tiroteados.

En el área metropolitana, La Policía reportó a eso de la 1:38 p.m. el asesinato de un joven de 21 años en la avenida Fernández Juncos, en San Juan, frente a un restaurante. Se indicó que Ferdinand González Rivera se encontraba en el área cuando alguien desde un vehículo en marcha le disparó, provocándole la muerte e hiriendo a una fémina.

Por otro lado, un hombre fue asesinado a las 4:47 a.m. del domingo frente a un negocio en la calle Cecilia en Hato Rey. Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el mencionado lugar, y al llegar los agentes, hallaron el cuerpo sin vida del individuo, cuya identidad aún no se ha revelado.

“Cuando confronten un problema en los establecimientos, que llamen a la Policía, porque en algunos casos han echado el problema hacia afuera, pero el problema afuera aumenta y ha habido asesinatos que comienza el problema en el negocio y el administrador o la seguridad privada sacan a las personas afuera, no lo notifican y ocurre la muerte. Tal vez si nos llamaran, aumenta la posibilidad de que no ocurran. No quiero especular de lo que pudo o no pudo haber pasado, pero sí es importante que nos llamen”, comentó.

Mientras, la Policía también informó sobre el asesinato de Erick J. Hernández López, de 23 años, en una residencia en la urbanización Paseo Samaritano en Las Piedras en la madrugada del domingo.

Según Burgos, la expareja de la persona con quien Hernández López mantenía una relación amorosa lo asesinó “por celos”.

Algunas de las víctimas entre los 12 homicidios, además, poseían expedientes criminales, explicó Burgos.

“En algunos de los casos las personas tienen expedientes criminales. Estas investigaciones se están desarrollando”, detalló el oficial al indicar que se está llevando a cabo el proceso de entrevistas.

En Carolina, un segundo doble asesinato se registró durante la noche del sábado. Las autoridades informaron que a las 10:06 p.m. murieron Rey Alex Díaz Ocaña, de 43 años, y Reynaldo Birriel Rodríguez, de 42 años, al ser baleados en la calle Mangó del barrio Buenaventura.

En Mayagüez, se reportaron otros dos crímenes. El primero ocurrió a eso de las 12:14 a.m. del domingo en el residencial Roosevelt, donde fue acribillado Mario Matos Laguna, de 25 años, frente a uno de los edificios. Entretanto, las autoridades hallaron el cuerpo baleado de Marino Nelson Pared, de 65 años, en el camino Los Vélez del municipio mayagüezano.

A eso de las 1:46 a.m. del domingo en Levittown, Pedro Pablo Torres Ascanio, de 40 años, fue asesinado a tiros en la calle Joaquín Bosch.

De otra parte, un hombre, quien aún no se ha identificado, fue muerto en la mañana del domingo en la urbanización Sierra Linda en Bayamón. La víctima, descrito como de tez trigueña, cabello negro, delgado, entre los 25 a 30 años y con los ojos marrones, recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte en el acto.

Asimismo, las autoridades encontraron el cuerpo de un individuo baleado, el cual no ha sido identificado, en la avenida San Patricio de Puerto Nuevo la tarde del sábado.

Burgos aseguró que en las áreas donde mayor actividad criminal se reportó, y en negocios altamente concurridos, se aumentará el patrullaje policiaco. Igualmente, afirmó que tienen “planes de trabajo específicos” con el fin de frenar la continuidad de los asesinatos. Se determinará tras el proceso investigativo si alguno de estos hombres estuvo involucrado en una organización criminal o si fue víctima de una, adelantó Burgoss.

“Nosotros tenemos todas las divisiones de Drogas, Inteligencia Criminal y Arresto trabajando este fin de semana. Tenemos más recursos en las calles. El personal lo tenemos con los planes de trabajo específicos”, recalcó.