La Policía alertó al mediodía de este sábado sobre un árbol caído que obstruye la carretera PR 15, a la altura de René BBQ, en Guayama.

El incidente ocurrió, específicamente, en el kilómetro 1.4.

El informe policiaco detalla que la carretera “se encuentra cerrada al tránsito, debido a la caída de un árbol”.

“Se le exhorta a la ciudadanía a tomar como vías alternas el desvío Dulce Sueños o la carretera PR-748, vía al barrio Corazón y barrio Olimpo de Guayama”, añadió la Policía.

La Policía indició que se espera por la llegada de las agencias pertinentes para remover el árbol.