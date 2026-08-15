Policía alerta de carretera cerrada en Guayama por árbol caído
Se recomiendan usar carreteras alternas
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La Policía alertó al mediodía de este sábado sobre un árbol caído que obstruye la carretera PR 15, a la altura de René BBQ, en Guayama.
El incidente ocurrió, específicamente, en el kilómetro 1.4.
El informe policiaco detalla que la carretera “se encuentra cerrada al tránsito, debido a la caída de un árbol”.
“Se le exhorta a la ciudadanía a tomar como vías alternas el desvío Dulce Sueños o la carretera PR-748, vía al barrio Corazón y barrio Olimpo de Guayama”, añadió la Policía.
La Policía indició que se espera por la llegada de las agencias pertinentes para remover el árbol.