Las personas interesadas en obtener su licencia para ejercer como detectives privados en Puerto Rico podrán solicitar, a partir de hoy, su inscripción para tomar el examen que ofrecerá la Policía, el sábado 16 de enero de 2027, anunció el superintendente Joseph González Falcón.

La prueba se impartirá en la Academia de la Policía en Gurabo.

El período para presentar solicitudes se extenderá hasta el lunes, 21 de diciembre de 2026, a las 4:00 p.m.

Como parte de las mejoras al proceso, los aspirantes tendrán la opción de completar sus trámites de manera electrónica, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas de la agencia.

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“Con esta iniciativa continuamos facilitando el acceso a los procesos de certificación profesional, incorporando herramientas digitales que permiten a los aspirantes completar sus solicitudes de manera más ágil y accesible. Nuestro compromiso es garantizar que quienes interesen ejercer como detectives privados cumplan con los requisitos legales, éticos y profesionales que exige esta responsabilidad”, expresó González Falcón, en un comunicado de prensa.

Los aspirantes podrán acceder a www.policia.pr.gov para obtener el formulario PPR-136.1B, el folleto con el material de estudio y los documentos relacionados con acomodo razonable y revisión de puntuación.

Asimismo, podrán enviar sus solicitudes y documentos por correo electrónico a ExamenDetectivePrivado@policia.pr.gov, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Conforme a la Ley Núm. 108 de 1965 y el Reglamento Núm. 9262, los solicitantes deberán tener al menos 21 años al momento del examen, ser ciudadanos de Estados Unidos y haber aprobado un curso de un mínimo de 1,000 horas en una escuela de detectives privados autorizada por el superintendente.

Además, deben tener una excelente reputación moral, no haber sido convictos por delitos graves o menos graves que impliquen depravación moral y no ocupar cargos o empleos públicos, remunerados o no, en el Gobierno de Puerto Rico.

Para completar el proceso, los interesados deberán presentar el formulario PPR-136.1B juramentado ante notario público, dos fotografías a color de 2×2 pulgadas con fondo blanco, certificado de nacimiento original y copia, transcripción oficial de notas, copia del diploma de la escuela de detectives privados y huellas dactilares digitales tomadas por un técnico de la Policía mediante el sistema AFIS.

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Debe proporcionar una dirección de correo electrónico activa para recibir las notificaciones correspondientes.

Quienes prefieran realizar el trámite presencialmente podrán acudir a la División de Expedición de Licencias y Permisos y Seguridad Privada, ubicada en el Cuartel General de la Policía en Hato Rey, o a las Oficinas de Registro de Armas de las áreas policíacas de Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce y Utuado.

El horario de atención será de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Los residentes de Bayamón, Caguas, Carolina y San Juan deberán realizar sus gestiones presenciales en el Cuartel General.

El día del examen, el registro de participantes se realizará de 6:30 a.m. a 7:30 a.m., mientras que la prueba se administrará de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

El mismo constará de 80 preguntas de selección simple, en español, y se ofrecerá en formato de papel y lápiz.

Para aprobar, será necesario obtener un mínimo de 56 puntos, equivalente al 70 %. Los resultados se notificarán por correo electrónico en un término no mayor de diez días laborables.

Las personas que requieran acomodo razonable deberán solicitarlo por escrito, mediante el formulario correspondiente, con al menos 15 días calendario de anticipación a la fecha del examen.

El superintendente recordó que aprobar la prueba no implica la expedición automática de la licencia, ya que los candidatos que obtengan una puntuación satisfactoria estarán sujetos a una investigación confidencial sobre su carácter, conducta y reputación en la comunidad.

Finalmente, González Falcón aclaró que la Policía de Puerto Rico no ha evaluado ni avalado repasos, libros, compendios o pódcast relacionados con la preparación para este examen, por lo que exhortó a los aspirantes a utilizar el material oficial disponible en el portal de la agencia.