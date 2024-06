La Policía de Puerto Rico reaccionó hoy a los comentarios de diversos líderes de la comunidad LGBTQ+, entre ellos el activista Pedro Julio Serrano, quienes fustigaron la gestión de esa agencia sobre asesinatos en los que las víctimas son miembros de esa comunidad.

Los comentarios de Serrano se produjeron tras las recientes muertes del exasesor legislativo Víctor Juan Enríquez, reportado en la madrugada del jueves en Villa Palmeras, y de una fémina de 25 años, registrado esta madrugada en Isabela.

En una comunicación escrita, se indicó que “todas las investigaciones que efectúa la Policía de Puerto Rico, conllevan el examinar todos los posibles ángulos para determinar un móvil y/o la causa de muerte. Así lo dictan los protocolos de investigación en todos los casos, incluyendo los de muerte a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, pues para nosotros la vida de todo ser humano es igualmente valiosa”.

En las expresiones en la escueta comunicación que no fueron atribuidas a ningún funcionario en particular, se añade que “en los casos de muertes violentas o sospechosas de personas de la comunidad LGBTQ+, nunca se descarta el crimen de odio. Sin embargo, la investigación no puede centrarse en un solo motivo, porque el propósito debe ser encontrar la verdad sobre los hechos y al responsable de los mismos, en el caso de que existe un elemento criminal”.

Serrano mencionó que el incidente en el que fue ultimada la fémina y otra mujer resultó herida de bala, es el quinto crimen de una persona de la comunidad gay que se reporta en lo que va del año.

Añadió que los otros cuatro crímenes son el de Enríquez, ocurrido ayer en la madrugada, y los asesinatos de África Parrilla, Roberto García y Ángel García.