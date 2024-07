La Policía informó que, tras una labor de investigación en torno a una serie de crímenes violentos reportados en Santa Isabel y Coamo, lograron arrestara a cinco jóvenes que se presume eran parte de la organización criminal conocida como “Los Mamut” y como “Los de la Bruja”.

Según el reporte policial, los arrestos estuvieron a cargo de la División de Drogas Ponce, adscrita a la Superintendencia de Operaciones Especiales, y se dieron mediante órdenes de allanamiento en una residencia de la comunidad Las Ollas, en Santa Isabel.

Los arrestados, que están señalados como sospechosos de participar en crímenes violentos en los municipios antes mencionados, están entre las edades de 19 a 23 años. Ellos son: José García Rodríguez, de 19 años; Arfernee Santiago Colón, de 22 años; Christopher Martínez Rodríguez, de 21 años; Ángel García Torres, de 23 años; y Gabriel Burgos Ortiz, de 22 años.

Al grupo se les ocupó dos pistolas ilegales, cargadores, municiones y sustancias controladas.

Con respecto a este arresto, el comisionado de la Policía, coronel Antonio López Figueroa, sostuvo en declaraciones escritas que “continuamos trabajando en todos los frentes para sacar de la calle a quienes eligen el camino equivocado y no respetan la vida de otros. Este trabajo es el resultado del esfuerzo de ‘mis policías’, esos que no salen uniformados, los que no se ven, pero que están trabajando incansablemente día, noche y madrugada para proteger a nuestras comunidades”.